Ancora grandi successi per lo Yacht Club Sanremo, Tommaso Cilli ed Helena Zerykier in testa alla classifica Italiana

Sanremo. Durante il lungo ponte pasquale si è disputata a Formia (LT), la seconda selezione per conquistare l’accesso al Campionato del Mondo 2021 della classe 420. Erano presenti alla manifestazione oltre 100 imbarcazioni provenienti da ogni parte d’Italia per conquistare un posto nella squadra nazionale. La squadra agonistica dello Yacht Club Sanremo ancora una volta si è presentata a Formia (LT) come la più numerosa e una delle più preparate per conquistare l’accesso al Campionato del Mondo con vari equipaggi.

