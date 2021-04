Sottosegretario Difesa a Ventimiglia, «Per migranti rete accoglienza». Disponibilità da Pigna e Bordighera

Ventimiglia. Ospitare le famiglie migranti e i minori in una rete distribuita sull’intero territorio, per non creare un concentramento di stranieri nella città di confine. E’ la volontà emersa al termine dell’incontro, avvenuto nel palazzo comunale di Ventimiglia, tra il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé (Forza Italia), il prefetto di Imperia Alberto Intini, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e il deputato ventimigliese Flavio Di Muro (Lega).

... » Leggi tutto