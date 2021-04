Genova. Con 228 casi su 100mila abitanti in sette giorni, la provincia di Imperia si conferma quella in cui il Covid-19 circola maggiormente, anche se i dati sono in calo rispetto alle scorse settimane. Lo ha reso noto il presidente Giovanni Toti durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Liguria.

... » Leggi tutto