La consigliera regionale Russo (FdI) alla manifestazione Fipe Confcommercio: «Necessario far ripartire le attività»

Genova. La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo ha partecipato alla manifestazione di questa mattina organizzata in centro a Genova da Fipe Confcommercio. Sono scesi in piazza tanti imprenditori del commercio in particolare di bar, ristoranti, hotel, palestre e piscine con una folta rappresentanza della provincia di Imperia che hanno invocato più certezza sui ristori e sulle riaperture.

