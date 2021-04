Genova. Consapevoli delle difficoltà per migliaia di famiglie genovesi di arrivare a fine mese a causa della crisi dovuta all pandemia anche i siderurgici dell’Ilva si mettono al lavoro per partecipare attivamente alla spesa solidale organizzata in tutta la città da Genovasolidale, dai circoli operai e dagli studenti del coordinamento 16centoinpiazza.

