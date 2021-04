Autostrade in Liguria, Rixi (Lega): «Via circolare del 1967, controlli gallerie ora più rapidi e precisi»

Genova. «Controlli più rapidi e sicuri nelle gallerie autostradali, per gli automobilisti e per gli operatori. Una circolare emanata dal Mims accantona il provvedimento del 1967 che – con la sua zelante applicazione – ha paralizzato le autostrade in Liguria per mesi durante la verifica dello stato delle gallerie perché, con un metodo arcaico, gli operatori erano costretti allo smontaggio delle onduline invece di ricorrere a sistemi più moderni e precisi.

