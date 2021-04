Genova. “Oggi in Liguria abbiamo vaccinato più di 16mila persone. La nostra campagna, grazie allo sforzo eccezionale di sanità pubblica, privata e farmacie, ha avuto una rapida accelerata, superando di molto le somministrazioni richieste dal commissario per l’emergenza generale Figliuolo”. Lo riferisce in una nota a fine giornata il presidente ligure Giovanni Toti.

