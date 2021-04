Bordighera, impianto di riscaldamento colabrodo nella scuola di Maria Primina. Stufette contro il freddo

Bordighera. Con l’abbassarsi delle temperature, nella scuola primaria di Maria Primina in via Pasteur è tornato il problema del freddo. Bimbi e personale scolastico in aula sono stati costretti a indossare la giacca anche durante le lezioni, visti i continui problemi all’impianto di riscaldamento che venerdì scorso ha smesso, di nuovo, di funzionare. Per ovviare alla situazione, in attesa di una soluzione definitiva, martedì l’assessore alla Scuola Stefano Gnutti ha fatto portare cinque radiatori elettrici. Il problema, però, è stato solo, in parte, alleviato visto che accendere tutti i radiatori insieme è, di fatto, impossibile: il sovraccarico sulla linea elettrica, infatti, fa saltare continuamente l’impianto, tanto che le insegnanti devono scegliere tra accendere la stufa o utilizzare la lavagna elettronica (Lim).

Resta, inoltre, anche il problema dell’acqua fredda con la quale i piccoli alunni si lavano le mani: il boiler, infatti, non riscalda l’acqua perché alimentato dallo stessa caldaia al momento non funzionante.

