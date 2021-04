Covid, dal 26 aprile più vaccini e copertura: 1000 dosi a settimana in 16 farmacie savonesi

Savona. Sono circa 700 i vaccini somministrati fino ad oggi dalle farmacie savonesi, che il 30 marzo hanno fatto da apripista a questa iniziativa di Regione Liguria, la prima in Italia a rivolgersi a questo settore per incrementare la capacità vaccinale. Ma dal 26 aprile i numeri triplicheranno. Non solo per quanto riguarda le dosi, dalle attuali 340 a settimana si passerà a 1.000, ma anche il numero di farmacie che si occuperanno della vaccinazione: non più 6, bensì 16.

