Fogne rotte nei corsi d’acqua sanremesi, Palazzo Bellevue ordina di ripararle al più presto

Sanremo. Si avvicina, pur con le incognite di una ripartenza tutta ancora da programmare, l’inizio della stagione balneare. Pandemia a parte, la pulizia del mare dove residenti e turisti andranno a tuffarsi non sembra essere, per adesso, del tutto assicurata. Anzi, dei sopralluoghi, fatti dai tecnici comunale nei giorni scorsi, eseguiti sugli alvei dei corsi d’acqua cittadini, hanno rilevato non poche criticità.

