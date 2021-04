Imperia. «La buona notizia subito: Lucky ha trovato casa in un lampo. La “cattiva” notizia è che no, Lucky non viveva sotto quella sedia. La foto ed il post sono stati completamente fraintesi e la sedia non era la sua cuccia», lo scrivono i volontari del Rifugio “La Cuccia” di Imperia sul profilo Facebook dell’associazione.

... » Leggi tutto