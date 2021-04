La scelta del destino

“Il protagonista è seduto ad un tavolo da gioco, di fronte a lui il suo destino, dall’aspetto decisamente famigliare, che se ne sta lì a fissarlo in silenzio, sembra aspettare qualcosa ma l’uomo pare non avere nessuna idea di che poter fare. Il destino sorride ambiguo, gli mostra i palmi delle mani, sono senza linee, osserva i propri, anch’essi privi di linee. L’uomo è sempre più inquieto, nelle mani del destino ora c’è un mazzo di carte, le apre a ventaglio porgendogliele nel chiaro gesto di chi ti invita a sceglierne una. Il fatto strano è che non sono esibite con il dorso vero l’alto, come succede in questi casi, quindi sia l’uomo che il destino saprebbero quale carta il primo ha scelto. Allora l’uomo chiude gli occhi ed allunga la mano, ma nel momento in cui sta per afferrare la carta senza conoscerla, si accorge che sta stringendo la mano del destino che però è, paradossalmente, la sinistra, quasi fosse la sua immagine riflessa” è un’intensa sequenza che ho estrapolato da un dattiloscritto inviatomi in lettura dall’amico Gershom Freeman e, come sembra, in attesa di una prossima pubblicazione all’interno di un thriller del suo genere, psicologico esoterico. Mi ha colpito per la qualità comunicativa ma ne voglio parlare come radice ad “un pensiero altro” su questioni con le quali prima o poi, ne sono certo, ci siamo misurati tutti.

