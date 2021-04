Diano Marina. L’ex campione del mondo di motociclismo Marco Melandri, ora ambassador per il brand Husqvarna e-bike, è stato ospite qualche giorno fa nel Golfo Dianese, per uno shooting fotografico per valorizzare i prodotti della casa svedese in una cornice unica come la rete sentieristica alle spalle della famosa cittadina turistica di Diano Marina.

