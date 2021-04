Meteo: cambia il vento, peggioramento da oggi pomeriggio

Liguria. La giornata, che si è aperta con cielo sereno, non inganni: secondo il Limet, l’Associazione ligure di meterologia, dalla tarda mattinata previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose con possibili rovesci, nevosi a quote superiori i 1000 metri, in particolare sulle Alpi Liguri. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso sul settore costiero. Dal tardo pomeriggio generale aumento della nuvolosità. Non si esclude qualche debole piovasco anche sull’area costiera savonese.

