Sanremo, record di donazioni all’Emporio Solidale fa ricalibrare il contributo del Comune

Sanremo. Ha festeggiato due anni di attività lo scorso primo aprile l’Emporio Solidale della Città dei Fiori. Un patrimonio importante per il Comune matuziano, mai come nell’ultimo periodo, in cui l’emergenza sanitaria si è trasformata anche in emergenza economica per tante famiglie. Secondo i dati, sono state un migliaio le persone aiutate quasi quotidianamente nei mesi più difficili del lockdown, a cui si sono sommate i 150 nuclei famigliari seguiti abitualmente dai Servizi Sociali del municipio.

