Contributi per gli ambulanti, la replica dell’assessore regionale Benveduti al commercialista di Ventimiglia: «Il sistema funziona»

Genova. «Nessuna presa in giro, il sistema funziona e lo dimostrano le 293 domande pervenute agli uffici di Filse senza interruzione dalle 8.30 alle 17.30». Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, in risposta alla testimonianza di un commercialista di Ventimiglia che aveva sollevato perplessità sul funzionamento del sistema per inviare le richieste di accesso ai contributi.

