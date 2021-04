Emergenza Covid, Toti: “La Liguria avrebbe dati da zona gialla”

Genova. “Oggi, se non fosse per il decreto governativo in vigore, la Liguria sarebbe in piena zona gialla. Il valore Rt nella ‘forchetta bassa’ è 0,96“. A comunicarlo è il presidente della Regione Giovanni Toti anticipando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che saranno diffusi nella giornata di domani. “L’unico dato di rischio è la pressione sui nostri ospedali che comunque è in deciso calo come dimostrano i dati di oggi”, ha aggiunto Toti.

