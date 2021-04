Nessuno vuole il centro d’accoglienza. Caritas: «Farlo a Ventimiglia per ridurre la presenza dispersa di migranti»

Ventimiglia. «Il centro d’accoglienza è uno strumento necessario, il fatto che possa essere vicino al confine probabilmente sarebbe la soluzione più idonea», commenta così Maurizio Marmo, responsabile della Caritas provinciale, la recente visita nella città di confine del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, visita incentrata principalmente sull’emergenza senza fine dei migranti respinti dalla Francia. Da quando il 30 luglio del 2020 è stato chiuso il centro istituito presso il Parco Roja e gestito dalla Croce Rossa, la presenza di migranti “senza tetto” è tornata a crescere in maniera esponenziale. Centinaia di uomini, in qualche caso donne e bambini, vagano per il centro di Ventimiglia abbandonati a loro stessi. Questo perché i sindaci del Ponente, con in testa il primo cittadino di Ventimiglia Gaetano Scullino, si oppongono all’apertura nei propri territori amministrati di un nuovo centro d’accoglienza.

