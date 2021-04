Genova. “È una grandissima presa in giro. Ieri hanno mandato un messaggio confermando il vaccino che era stato prenotato, il Moderna, senza avvisarci. Oggi veniamo qui e scopriamo che c’è AstraZeneca. Non si fa così, noi ce ne torniamo a casa”. La signora Maria Luisa parla con gli occhi arrossati mentre lascia in auto l’hub di San Benigno gestito dalla Casa della Salute.

