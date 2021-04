Diano cambia: «Restyling di corso Roma, lavori cari e fatti male»

Diano Marina. «Non siamo, ovviamente, contro i lavori pubblici in genere, che riteniamo anzi importantissimi per una città a vocazione turistica come la nostra. Siamo dispiaciuti che i lavori pubblici, in un periodo difficile ma nonostante le tante disponibilità economiche che questa amministrazione ha avuto rispetto al passato, vengano fatti così male». Lo scrive in una nota il gruppo Diano Cambia, i cui portavoce sono l’ex assessore Roberto Manduca e Fabrizio Ardissone e che si è costituito in vista delle prossime elezioni in opposizione all’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Chiappori.

