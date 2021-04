Genova. Nuovo step per la campagna vaccinale ligure: da oggi sono infatti aperte le prenotazioni per la fascia di età tra i 65 e i 69 anni, mentre il portale on line è diventato operativo ieri notte alle 23 con le prime operazioni. Da questa mattina attivo il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18), le farmacie che effettuano il servizio e gli sportelli CUP di Asl e Ospedali.

