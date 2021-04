Waterfront, in arrivo chiusure in zona Foce: il bollettino dei lavori stradali a Genova

Genova. Per i lavori di realizzazione del Waterfront di Levante, in particolare della demolizione dei padiglioni C e D ex Fiera di Genova, viene modificata la viabilità in via dei Pescatori: il 20 e il 21 aprile è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo tra viale Brigate Partigiane e il civico 19 con chiusura del tratto verso Ponente. È garantito il transito ai mezzi di soccorso.

