Dal 26 aprile tutti a scuola ma è rebus trasporto pubblico: “Con queste regole non basterà”

Genova. “Ci conformeremo come abbiamo sempre fatto, non vedo il bisogno di ordinanze restrittive”. Il presidente ligure Giovanni Toti incassa così il via libera del premier Mario Draghi alla didattica in presenza per il 100% degli studenti, anche delle superiori, a partire dal 26 aprile. Un cambio di rotta che supera i piani della Regione, intenzionata a valutare il passaggio dall’attuale 50% al 75% in base ai dati della pandemia.

... » Leggi tutto