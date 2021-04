De Ferrari, #protestaligure in tenda a oltranza: “Abbiamo fatto i turni, senza risposte non ci muoviamo”

Genova. Hanno passato la notte al freddo e oggi hanno passato in piazza De Ferrari la loro prima giornata di protesta accanto alla tenda montata ieri sera. Ma i ristoratori e gli altri rappresentanti di protesta ligure non sono intenzionati a mollare: “Non ci pensiamo proprio – spiega Ivan Spagnolo, fra gli organizzatori del blitz di ieri – abbiamo chiesto incontro in videoconferenza con Draghi o Speranza e finché non ci verrà consentito di parlare con loro non ci muoveremo. Abbiamo fatto i turni h24 per tutta la settimana e anche oltre”.

