M5S accusa Toti: “Ci riprova con i sottosegretari, ‘miniassessori’ che costeranno ai liguri 2 milioni in più”

Liguria. “Questa maggioranza non ha vergogna: prima, per far posto ai non eletti, ecco la novità degli assessori dimissionari. Così, Toti ha potuto accontentare gli appetiti politici di chi lo ha sostenuto nel 2020. Serviva una poltrona per tutti! Ora, riprende un suo vecchio piano di battaglia: quella dei sottosegretari regionali, o ‘mini assessori’ che dir si voglia. Non gli era riuscita nel 2016, ma ora ci ritenta: venerdì in Giunta, infatti, tra le pratiche portate dal presidente di Regione, anche quella che prevede la modifica dello statuto regionale necessaria al cambio nella costituzione delle cariche dell’Ente. Una vergogna senza fine!”. L’attacco arriva dal capogruppo del M5S in Regione Fabio Tosi.

