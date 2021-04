Sampdoria come “dottor Jekyll e mister Hyde”: i cambi decidono la vittoria con il Verona

Genova. A giudicare da come la Sampdoria ha affrontato la ripresa il turnover non è un’ipotesi da contemplare per Ranieri, almeno nel reparto offensivo, avendo iniziato con La Gumina unica punta e Verre trequartista. I due non sono stati all’altezza della situazione e i cambi della ripresa hanno consentito ai blucerchiati di ribaltare il risultato da 0-1 a 3-1. Per contro il Verona, che non è riuscito a chiudere la partita nel primo tempo, si è sciolto come neve al sole quando la Sampdoria è cresciuta anche fisicamente.

