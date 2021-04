Scuola, genitori ricorrono al Tar contro la Dad al 50% in Liguria

Genova. Non si ferma la protesta ‘legale’ di associazioni e genitori contro le scelte della Regione Liguria in tema di scuole superiori. Alcuni genitori hanno presentato un ricorso al Tar della Liguria contro la presenza al 50 per cento degli alunni nelle scuole. Secondo i genitori, assistiti dagli avvocati Dario Rossi e Jacopo Michi, vi sarebbe un eccesso di potere dell’amministrazione regionale e una violazione dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.

