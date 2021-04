Ventimiglia, De Villa e D’Andrea replicano a Ventrella: «Per rispondere non dobbiamo chiedere permesso a nessuno»

Ventimiglia. Il neo coordinatore Franco Ventrella chiede agli eletti di Forza Italia di non parlare a nome del partito senza consultare il direttivo. L’assessore Matteo De Villa e il consigliere Cristina D’Andrea non ci stanno e spiegano: «Ventrella fa riferimento ad un articolo in cui assessore e consigliere venivano personalmente attaccati da Pd e consigliere Sismondini ed è per questo che abbiamo risposto direttamente, come è normale che sia. Non dobbiamo chiedere il permesso per rispondere a nessuno. Fa specie che questa polemica arrivi proprio dal neo coordinatore che in pochi giorni ha fatto almeno due comunicati stampa contro l’operato della amministrazione senza avere almeno una discussione preventiva nel direttivo e con gli eletti».

