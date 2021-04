Ventimiglia, il nuovo commissario Ventrella (Forza Italia) bacchetta assessore e consigliere: «Parlino a titolo personale»

Ventimiglia. «Possono parlare a titolo personale. L’assessore può anche intervenire per le delibere adottate in Giunta. Le nomine sono legittime e non si discute. Ma in merito ai provvedimenti adottati in precedenza abbiamo già detto che da queste situazioni ci vogliamo differenziare o addirittura smarcare». A dichiararlo è il neo nominato commissario cittadino di Forza Italia, Franco Ventrella, che riferendosi all’assessore Matteo De Villa e al consigliere di maggioranza Cristina D’Andrea (entrambi di Forza Italia) aggiunge: «Prima di parlare a nome del partito, sarebbe bene che si consultassero con la dirigenza e il direttivo locale di Forza Italia».

