Verso Milan-Genoa, Ballardini: “La partita di domani andrà affrontata da squadra, servirà un’ottima prestazione”

Milano. Domani alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena l’atteso match tra Milan e Genoa, partita valida per la trentunesima giornata del nostro campionato di Serie A. Un avvicinamento al match turbolento per i rossoneri, una partita da non sbagliare per continuare a stupire invece per quanto riguarda la formazione rossoblù. Si potrebbe presentare così una partita che sicuramente presenterà delle disparità in campo, ma forse non così evidenti come alcuni potrebbero aspettarsi.

