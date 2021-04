Albenga, medico va a casa dei malati Covid nonostante il divieto: “Per me è un dovere. La nostra è una vocazione, non un lavoro”

Albenga. “Ci sono cose che non si spiegano, se non con il grande cuore dei singoli. Ieri pomeriggio ho chiesto ad un medico di base, un amico, di occuparsi di un mio paziente, anziano, colpito dal covid, e lui, contravvenendo alle disposizioni dell’Asl 2 che impediscono ai medici di famiglia di poter visitare a domicilio i pazienti Covid, ha deciso di andare a casa del malato per vedere come stava”. A raccontare l’episodio è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

