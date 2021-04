Calcio, Sanremese sconfitta a Caronno: lo scontro play off finisce 3 a 1

Sanremo. Al Comunale di Corso della Vittoria di Caronno Pertusella va in scena lo scontro play off tra i rossoblù di mister Roberto Gatti e i biancoazzurri di Matteo Andreoletti. La Caronnese è reduce dal pareggio di Fossano ed occupa la sesta piazza, la Sanremese ha un punto di distacco dai lombardi, due partite in meno da recuperare con Derthona e Varese e tanta voglia di tornare al successo per non perdere di vista le zone alte della classifica. Tra i matuziani assente lo squalificato Pici, indisponibili Gennaro, Gerace, Sturaro, Lodovici e Felici. Nel riscaldamento piccolo problema per Ponzio, gioca Doratiotto.

