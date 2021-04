Eccellenza, la webcronaca diretta di Cairese – Campomorone Sant’Olcese

Cairo Montenotte. Partita di cartello in Val Bormida. La Cairese ospita il Campomorone di Sant’Olcese. Direzione di gara affidata a Leonardo Falleni di Livorno, coadiuvato da Giuseppe Nicolosi di Genova e Matthias Crisafulli di Imperia. I gialloblù si presentano a questo appuntamento dopo aver ottenuto un punto in trasferta contro la Genova Calcio. I genovesi affrontano la prima trasferta stagionale dopo aver ottenuto tre punti pesantissimi superando per 3 a 1 l’Albenga.

... » Leggi tutto