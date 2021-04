Ever Given di nuovo bloccata nel Canale di Suez: l’Egitto chiede un miliardo di danni all’armatore

Genova. La mega porta container Even Given è ancora di fatto bloccata all’interno del Canale di Suez, questa ad arenarsi sono state però le trattative tra l’Egitto e la proprietà giapponese della nave, la Shoei Kisen Kaisha Ltd, per stabilire eventuali danni e risarcimenti. La nave è ancorata in sosta in uno dei laghi attraversati dal passaggio, con tutto il suo carico di 20 mila contenitori, nuovamente in balia degli eventi.

... » Leggi tutto