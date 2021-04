Genova. Al mattino qualche nube medio-alta interesserà il settore centrale, ma senza conseguenze. Cieli pressochè sereni altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, che daranno luogo a locali piovaschi e rovesci (nevosi sopra i 1300/1400 metri) localmente anche di forte intensità, in tendente sconfinamento fin sulle coste. Fenomeni in esaurimento in serata.

... » Leggi tutto