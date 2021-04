Sanremo, “bonificata” dai volontari via Monte Ortigara. Scovate montagne di rifiuti abbandonati

Sanremo. Una spedizione di volontari ha ripulito oggi via Monte Ortigara, strada che dal paese di Coldiodi porta verso Sanromolo. Il gruppo di cittadini, tutti coldirolesi, sono stati guidati dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle Roberto Rizzo per una pulizia straordinaria dei sentieri e della strada principale. I volontari hanno trovato diverse cataste di rifiuti, anche ingombranti come lavatrici e motorini abbandonati.

... » Leggi tutto