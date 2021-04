Storie di ordinaria “burocrazia”

In anni dove la tecnologia sta prendendo sempre più spazio nelle abitudini e consuetudini delle persone, dove operazioni impensabili fino ad anni fa possono essere realizzate al computer o tramite i supporti che il mercato offre, dove anche la Pubblica Amministrazione sta rinnovando le procedure di interfaccia con gli utenti proponendo obbligatoriamente un identità digitale per accedere ai propri servizi, conosciuta con l’acronimo di SPID, si può imbattere purtroppo ancora in alcune persone che non hanno ancora compreso che le attività svolte devono essere al servizio dei cittadini, e non devono arroccarsi dietro una burocrazia che sicuramente è corposa, ma che basterebbe un po’ di elasticità mentale, ma ancor di più voglia di conoscere il proprio lavoro e ciò che le norme prevedono per rendere tutto più facile. Questo lo dico nonostante fortunatamente ci siano tantissime ottime persone che compiono quotidianamente il loro lavoro.

... » Leggi tutto