Beppe Grillo difende il figlio: “Ma quale stupro? Sono ragazzi che si stavano divertendo”

Genova. “Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi…io voglio chiedere chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo”. Così Beppe Grillo si sfoga in un video su facebook in merito alle indagini nei confronti del figlio e di altri tre giovani accusati di aver stuprato una ragazza italo-svedese conosciuta in Sardegna a Porto Cervo nell’estate del 2019.

