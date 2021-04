Come è cambiata Genova dal 1984 ad oggi? Ecco il timelapse dall’alto di Google Earth

Genova. Una macchina del tempo a volo d’uccello: è la nuova funzione Timelapse implementata da Google Earth che consente di vedere in rapida successione i cambiamenti di una determinata area geografica dal 1984 ad oggi grazie a una serie di foto satellitari. Il servizio è disponibile per tutto globo e quindi anche per Genova e la Liguria, anche se la risoluzione delle immagini, soprattutto quelle più vecchie, lascia molto a desiderare.

