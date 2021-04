Covid, Toti: “In Liguria più di 73 mila dosi di vaccino in una settimana. Curva del contagio resta stabile”

Liguria. “L’obiettivo che il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha assegnato alla nostra regione era arrivare a 54.700 vaccini alla settimana. In Liguria questa cifra è stata non solo raggiunta, ma nettamente superata: sono più di 73 mila le dosi di vaccino somministrate negli ultimi 7 giorni. La Liguria è ormai vicina al 90% di vaccini somministrati sul consegnato”. Così ieri era il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini.

