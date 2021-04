La maternità è un diritto di tutte le donne, ma molti non sanno che anche coloro che non lavorano la possono richiedere. Si tratta infatti di aiuti economici dedicati sia alle lavoratrici dipendenti o autonome, sia alle donne che non lavorano. Due strumenti fondamentali per coloro che non lavorano o che hanno lavori discontinui sono la maternità dello Stato e la maternità del Comune.

... » Leggi tutto