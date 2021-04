Liguria costretta a rallentare sui vaccini, Toti: “Senza nuove consegne scorte azzerate in 10 giorni”

Liguria. “Iniziamo a essere sul filo di lana. Se non dovessero aumentare le consegne a livello nazionale, nel giro di 10 giorni avremmo azzerato le scorte“. Il presidente Giovanni Toti fa i conti sulla campagna vaccinale nel giorno in cui la Liguria raggiunge quota 90% di dosi somministrate su quelle consegnate, risultato positivo che nasconde però un aspetto preoccupante: in questo momento sono a disposizione appena 53.600 dosi, cioè quelle che si consumano in 4-5 giorni.

