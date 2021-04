Ristoranti aperti la sera, Ciangherotti: “Gli altri Comuni facciano come Savona e diano spazi esterni gratis”

Savona. “Il ritorno in zona gialla è certamente una buona notizia e siamo sulla buona strada per ripartenza. Ma non tutti i ristoratori possono gioire. Coloro che non dispongono degli spazi esterni saranno costretti a tenere chiuso o a limitarsi al servizio di asporto e di consegne a domicilio”. Per questa ragione il consigliere provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti invita i Comuni “a fare tutto quanto in loro potere per favorire la concessione del suolo pubblico agli operatori che non hanno i dehors. A Savona il Comune ha già adottato un provvedimento per bar e ristoranti interessante: prevede l’ampliamento del suolo gratuitamente. Mi auguro che tutti i Comuni seguano questo esempio”.

... » Leggi tutto