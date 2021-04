Sanremo, volontari ripuliscono via Monte Ortigara. Il plauso dell’assessore all’Ambiente Lucia Artusi

Sanremo. L’assessore all’Ambiente Lucia Artusi si esprime in merito alla pulizia dei volontari di Coldirodi di via Monte Ortigara: «Vorrei ringraziare pubblicamente i cittadini che ieri si sono attivati spontaneamente per ripulire dai rifiuti abbandonati via Monte Ortigara, una delle vie e delle mulattiere più belle del nostro territorio, da cui si può godere di una vista mozzafiato su Sanremo e sul golfo di Ospedaletti.

