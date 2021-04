SuperLega, il parere di Simone Braglia: “Il dio denaro anteposto allo sport”

Liguria. Simone Braglia, tre stagioni come portiere del Genoa nel periodo indimenticato del quarto posto e della Coppa Uefa con l’impresa di Liverpool (prima squadra italiana a vincere all’Anfield), non le manda a dire e come nella fiaba I vestiti nuovi dell’imperatore evidenzia come il re sia nudo: “Non è un caso che a fondare la SuperLega siano state Società che non ce la fanno più economicamente. Ormai si antepone il dio denaro allo sport e già con la distribuzione dei diritti televisivi è cambiato il sistema valoriale del calcio, anteponendo la reddittività al valore umano, anche dei tifosi”.

... » Leggi tutto