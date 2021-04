“Album dei ricordi blucerchiati”: Angelo Sormani, il Pelé bianco

Genova. Edmondo Fabbri, ala destra della Sampdoria nella prima partita della storia blucerchiata (nel lontano 1946), una decina di anni dopo, fu il principale artefice del ‘miracolo’ Mantova, portato – in quattro anni – dalla Serie D alla A… Arrivato nella massima serie, “Mondino” diede il suo assenso al tesseramento di un ventiduenne brasiliano, Angelo Benedicto Sormani, nato a Jaù (São Paulo), che in coppia con l’altro straniero, lo svizzero Anton Allemann, fece benissimo, tanto che quel Mantova, neo promosso, si classificò nono, proprio davanti alla Sampdoria (che invece aveva pescato in Jugoslavia, Vujadin Boškov e Todor Veselinović), tra l’altro sconfitta, allo stadio Martelli 2-0, proprio con una rete, di quel centravanti, che i virgiliani avevano cominciato a chiamare “Pelé bianco”…

