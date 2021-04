Autostrade impercorribili e pochi treni, il piano alternativo dei consumatori per salvare la stagione turistica

Genova. Per salvare il turismo in Liguria in vista della prossima stagione estiva, le associazioni dei consumatori Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori si uniscono per chiedere alle istituzioni nazionali e locali e a Trenitalia un piano straordinario volto a garantire viabilità e trasporti.

... » Leggi tutto