Bolkestein, Scajola: “Il Governo deve dirci se le concessioni marittime sono estese al 2023 o no”

Genova. “Ora il Governo ci deve dire se le concessioni marittime sono estese al 2033 o no. Per quanto riguarda le Regioni, riteniamo tutti che l’estensione fino al 2033 sia valida, però deve essere lo Stato a dirci cosa intende fare, altrimenti regna la confusione”. È l’assessore ligure Marco Scajola, in quanto presidente del tavolo interregionale sul demanio marittimo, a guidare la crociata delle Regioni contro la direttiva europea Bolkestein che impone di mettere a gara le concessioni marittime.

... » Leggi tutto