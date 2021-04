Campagna vaccinale in Liguria, Toti: «Per le liste di riserva priorità di accesso ai caregiver dei soggetti fragili»

Genova. «La raccomandazione trasmessa alle Asl è di dare precedenza per le liste di riserva ai caregiver dei soggetti fragili, con modalità di chiamata individuate dalle singole aziende sanitarie. In base ai dati dei primi mesi di vaccinazione, Alisa ha stimato un rischio massimo del 4% di somministrazioni giornaliere che possono essere riprogrammate a seguito di defezioni». Lo ha detto il presidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina in Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione in merito.

... » Leggi tutto