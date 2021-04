Finale Ligure, asta deserta per la vendita delle ex “cave Ghigliazza”

Savona. “Nei giorni scorsi, nonostante un’offerta base molto bassa, è andata deserta l’asta per la vendita delle ex cave Ghigliazza. Risulta evidente il fallimento di un progetto urbanistico già criticato da molti perchè impostato sulla realizzazione di trecento nuove seconde case: circa ottocento appartamenti, se aggiunti a quelli previsti dal ‘Progetto Piaggio‘ (del quale non si è saputo più nulla), su di un’area del finalese estremamente delicata sotto il profilo ambientale”. Lo dichiara, in una nota, il portavoce dei Verdi della provincia di Savona Gabriello Castellazzi.

